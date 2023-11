3. Fußball-Liga FCS klettert nach Arbeitssieg in Halle

Mit dem zweiten Sieg in Folge verlässt Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken den Tabellenkeller und schafft den Anschluss ans Mittelfeld. Das 2:0 (2:0) am Samstag vor 6289 Zuschauern beim Halleschen FC war ein ungefährdeter Arbeitssieg. „Die Tendenz ist gut, auch wenn die Leistung nicht am Maximum war. Wir haben uns vorgenommen, kein Gegentor zu bekommen und ekelhaft zu spielen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.