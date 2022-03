Dreier- oder Viererkette im Spitzenspiel : FCS mit Selbstvertrauen ins Spitzenspiel

Der im Winter gekommene FCS Abwehrspieler Dominik Becker (links) machte zuletzt auswärts gegen Türkgücü München, hier gegen Philip Türpitz, und beim 1:0 zu Hause gegen den SV Meppen zwei gute Spiele. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Den 1. FC Saarbrücken erwartet an diesem Samstag beim Tabellendritten Eintracht Braunschweig eine hohe Hürde.

Die 3. Fußball-Liga biegt auf die Zielgrade der Saison ein. Der Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat 16 Zähler Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz, Rang vier, den momentan der 1. FC Saarbrücken innehat. Bis zum Siebten, dem VfL Osnabrück, machen sich die Teams Hoffnungen, als Zweiter direkt oder als Dritter über die Relegation in die 2. Liga zu kommen. „Wir wissen um die Situation“, sagt Dominik Becker, Innenverteidiger beim FCS, „wir haben in den nächsten Wochen die direkten Konkurrenten vor der Brust und damit alles noch in der eigenen Hand.“

An diesem Samstag um 14 Uhr muss der FCS im Spitzenspiel beim Tabellendritten Eintracht Braunschweig ran. „Die kommen aus der 2. Liga und haben den Anspruch, direkt wieder hoch zu gehen“, warnt Kapitän Manuel Zeitz. „Die Eintracht spielt jetzt dort, wo man sie aufgrund der Kaderzusammenstellung und der Erwartungshaltung im Verein auch erwarten musst“, sagt FCS-Trainer Uwe Koschinat über den Gegner, der die letzten drei Liga-spiele für sich entscheiden konnte – auch das am Sonntag beim direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim.

Koschinat hat für den Saisonendspurt eine neue taktische Waffe mit seiner Mannschaft entwickelt: Beim 1:0-Heimerfolg über den SV Meppen spielte der FCS erstmals in dieser Spielzeit mit einer Dreierkette, war so im Mittelfeld ständig in Überzahl und ließ dem Gegner in 90 Minuten kaum eine Torchance.

„Ich bin kein Fan davon, permanent unterschiedliche Ausrichtungen zu sehr zu strapazieren und Spieler dann selbst zu überfordern. Da kann nach hinten losgehen“, liefert Koschinat eine Begründung, die sowohl für eine Viererkette als auch eine Dreier-Abwehrformation sprechen könnte. Für die Dreierkette spricht, dass Koschinat fünf Innenverteidiger zur Verfügung stehen. Neben Becker, Lukas Boeder und Steven Zellner, die es gegen Meppen nahezu perfekt umgesetzt haben, sind auch Boné Uaferro und Bjarne Thoelke Startelfkandidaten.

Uaferro hatte sich beim Warmmachen gegen Meppen auf dem gefrorenen Boden im Ludwigspark eine Blockade im Rücken zugezogen. Er konnte die Woche aber ebenso problemlos trainieren wie Thoelke. „Das Vertrauen in seinen Körper wird von Tag zu Tag größer. Er ist ganz dicht dran“, sagt Koschinat.

Weit weg von einem Einsatz ist dagegen Stürmer Adriano Grimaldi. Die Problematik Wade/Achillessehne scheint nicht in den Griff zu bekommen zu sein. „Wir haben uns nun dafür entschieden, dem Körper die notwendige Ruhe zu geben. Adi muss selbst Signal geben, wann er wieder soweit ist“, sagt Koschinat, der aber bald auf eine Rückkehr von Luca Kerber hoffen kann: „Er steigert die Intensität, wird hoffentlich sehr bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“ In Braunschweig fehlt Kerber, der am Donnerstag im Kreise des Teams seinen 20. Geburtstag feierte, noch wie Jalen Hawkins (Muskelfaserriss). Julian Günther-Schmidt rückt dagegen nach Gelbsperre wohl wieder in die Startelf. Seine spielerischen Qualitäten werden gegen die Braunschweiger Riesen gefordert sein, zumal dem FCS nach Grimaldis Ausfall ohnehin ein Stürmer fehlt, der es körperlich mit den über 1,90 Meter großen Innenverteidigern aufnehmen kann.