Profi mit viel Erfahrung : 1. FC Saarbrücken holt Innenverteidiger Soares

Saarbrücken Zuletzt war er als Testspieler da, jetzt hat der 1. FC Saarbrücken Bruno Soares fest verpflichtet. Eine Rolle dabei spielte auch die Erfahrung. Der Profi kam zuletzt viel rum und war ein echter „Weltenbummler“.

Der 32-Jährige spielte zuletzt in der ersten Österreichischen Bundesliga bei WSG Tirol. Bei der Wattener Sportgemeinsacht kam er in der abgelaufenen Spielzeit zu zehn Einsätzen. Soares ist in Deutschland kein Unbekannter, denn für Fortuna Düsseldorf sowie den MSV Duisburg zeigte er in 111 Partien in der 2. Bundesliga sein Können. In den letzten Jahren sammelte er viel internationale Erfahrung. Vor seiner Zeit in Österreich spielte er u.a. für Johor DT in Malaysia, für FK Haugesund in Norwegen sowie für Hapoel Tel Aviv in Israel und Kairat Almaty in Kasachstan.