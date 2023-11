Fans weltweit verfolgten die Pokalsensation des 1. FC Saarbrücken Ein Erfolg, der auf der ganzen Welt gefeiert wurde

Tuchel war bedient, bei der Pressekonferenz stand der Bayern-Trainer sogar schon auf, als FCS-Pressesprecher Peter Müller noch seine Verabschiedungs-Worte sprach. Weg, nichts wie weg. Nationalspieler Joshua Kimmich musste wegen der Dopingprobe noch warten, später kursierte ein Video, das Kimmichs Auto in der Saarbrücker Innenstadt mitten im Jubel-Korso der FCS-Fans zeigt. Und Kimmich macht ein mindestens so saures Gesicht wie sein Trainer, der nach dem 1:0 noch mit Müller lachen und scherzen konnte. Müller zeigte sich am Mittwochabend mal wieder vorbildlich und stilvoll. Er gratulierte den FCS-Spielern fair auf dem Platz und vor der Fernseh-Kamera, suchte keine Schuld bei Rasen und Schiedsrichter und stellte sich als einer von ganz wenigen Bayern-Spielern den erzürnten Fans, von denen es einige in den Innenraum geschafft hatten. Auch FCS-Fans hatten es jubelnd in den Innenraum geschafft, einer sorgte für besondere Aufmerksamkeit in der Boulevardpresse, weil er Manuel Neuer nach dem Abpfiff auf dem Rasen kurz aus der Nähe verspottete.