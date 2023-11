Nach Sensation gegen die Bayern Der Tag der DFB-Pokal-Auslosung – FCS-Trainer Ziehl hätte gerne ein Derby

Biada blickt auf eine ganz lange Verletzungsserie zurück, seit er im Sommer 2022 zum FCS gekommen war. In Sandhausen jetzt erwartet er am Samstag ein ganz schweres Spiel: „In der 2. Liga ist niemand gerne nach Sandhausen gefahren.“ Auch Ziehl warnt vor der „großen individuellen Qualität“ des Gegners gerade in der Offensive um den erfahrenen Stürmer Rouwen Hennings. Wobei Sandhausen in der Defensive zuletzt einige Verletzungssorgen hatte. Gerade nach der Intensität des Bayern-Spiels stehen die Saarbrücker in Sandhausen also vor einer ganz hohen Hürde.