1. FC Saarbrücken FCS-Fans spenden 11 000 Euro für den guten Zweck

So standen nachmittags gemütlich mit einem Heißgetränk FCS-Ikone Dieter Ferner, Torwart Tim Paterok und Torwarttrainer Michael „Hämmer“ Weirich zusammen. Für die kleinsten Gäste stand eine Bastelecke bereit. Und am Abend stimmten die Gäste bei Kerzenschein Fanlieder an.