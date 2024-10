Gerüchte um Trainerwechsel „Es wird hier ein Fass aufgemacht“ – hausgemachtes Theater beim FCS?

An diesem Sonntag um 16.30 Uhr empfängt Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken den DSC Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen haben aus den bisherigen acht Spielen 14 Punkte geholt, liegen damit einen Zähler und einen Platz vor den Saarländern. Dynamo Dresden und der SV Sandhausen auf den direkten Aufstiegsplätzen haben nur vier Zähler Vorsprung auf den FCS. Dennoch rumort es einmal mehr beim Traditionsverein. Die Kritik an Trainer Rüdiger Ziehl ist lauter geworden und scheint in Teilen sogar hausgemacht. Denn es halten sich nachhaltig Gerüchte, man habe von offizieller Seite mit Heiko Herrlich Kontakt aufgenommen als potenziellem neuen FCS-Übungsleiter.