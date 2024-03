Gedanken an den DFB-Pokal verboten Der 1. FC Saarbrücken hat gegen Aue einige wiedergutzumachen

Saarbrücken · Nach dem müden 0:0 in Lübeck empfängt der 1. FC Saarbrücken jetzt den FC Erzgebirge. Trotz drei Ausfällen will Trainer Ziehl mit seiner Mannschaft wieder angreifen – Gedanken an nächsten Dienstag sind dabei verboten.

08.03.2024 , 17:36 Uhr

So wie hier Oberbürgermeister Uwe Conradt wirft das Pokalspiel des FCS am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach schon seinen langen Schatten voraus. Der Rasen im Ludwigsparkstadion scheint jedenfalls für das Viertelfinale und das Punktspiel zuvor an diesem Samstag gegen Aue bereit. Foto: Andreas Schlichter

Von Patric Cordier