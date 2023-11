Lange mussten Fußball-Fans zittern: Kann die Partie 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern München wirklich stattfinden? Nachdem der Platz im Ludwigspark in Saarbrücken dermaßen unter Wasser stand, dass das Spiel des FCS gegen Dynamo Dresden am Wochenende abgebrochen werden musste, war lange unklar, ob der Rasen rechtzeitig wieder bespielbar ist. Am Mittwoch, wenige Stunden vor Anpfiff, folgte dann das grüne Licht nach einer Platzbegehung durch den Schiedsrichter. So viel zur Vorgeschichte – verfolgen Sie das DFB-Pokal-Spiel nun hier im Live-Ticker.