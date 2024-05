„Es ist ein Stück Historie“ Hier holen Fans des 1. FC Saarbrücken ihr legendäres Stück Rasen ab (mit Fotos)

Die Landeshauptstadt als Eigentümerin des Ludwigsparkstadions und der 1. FC Saarbrücken geben in einer gemeinsamen Aktion 600 Teilstücke des legendären Rasens ab, auf dem der 1. FC Saarbrücken am 1. November 2023 im DFB-Pokal den FC Bayern München mit 2:1 bezwungen hat. Die Ausgabe der Rasenstücke begann am Donnerstag in der städtischen Zentralgärtnerei im Friedhofsweg in Gersweiler und soll am Freitag, 3. Mai, fortgesetzt werden.