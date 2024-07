Mit nur 49 Jahren 1. FC Saarbrücken vermeldet Tod von ehemaligem Publikumsliebling

Trauer bei den älteren Fans des 1. FC Saarbrücken. Mit Stephen Musa ist ein langjähriger Spieler des 1. FC Saarbrücken offenbar gestorben. Das meldete der Fußball-Drittligist am Montag auf seiner Instagram-Seite, nachdem Musas Ex-Mitspieler Sambo Choji den Tod des 49-Jährigen bekannt gegeben hatte. Laut der „Bild“-Zeitung, die den Tod ebenfalls vermeldete, soll Musa in seiner Heimat Nigeria einen Herzinfarkt erlitten haben. Der Mittelfeldspieler trug von 1994 bis 2002 das blau-schwarze Trikot und gehörte im Ludwigspark zu den Publikumslieblingen. Er absolvierte für den FCS 200 Partien in der Regionalliga und 2. Liga.