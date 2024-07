Eröffnungsspiel am 2. August 1. FC Saarbrücken eröffnet die neue Drittliga-Saison – das ist der Auftaktgegner

Bereits in knapp drei Wochen rollt in der 3. Fußball-Liga wieder der Ball. Wie in den abgelaufenen Spielzeiten wird der 1. FC Saarbrücken wieder ambitioniert in die neue Runde gehen. In diesem Jahr darf das Team von Trainer und Manager Rüdiger Ziehl seine Ambitionen direkt zum Start einer harten Probe unterziehen.