Duell mit bewegter Geschichte Ein legendärer Sieg und ein erzürnter Uli Hoeneß – was den FCS und die Bayern verbindet

Rüdiger Ziehl lächelte süffisant. Ruhig saß er in seinem Büro im FC-Sportfeld. Als SR-Reporter Frank Grundhever den Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken an diesem Sonntagabend live in der ARD-Sportschau zum Pokal-Los befragte, sah Ziehls Miene aus, als hätte er gerade gedacht: „Ausgerechnet die Bayern!“. In der zweiten Runde des DFB-Pokal empfangen die Blau-Schwarzen den deutschen Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger um Star-Einkauf Harry Kane. Gespielt wird am Dienstag, 31. Oktober, oder Mittwoch, 1. November.