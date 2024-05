Emotionale Momente bei FCS-Spiel gegen Freiburg II „Ich bin normalerweise kein emotionaler Mensch, aber auch mir sind ein paar Tränen gekommen“

Tief bewegt verabschiedete sich Torwart Tim Schreiber am Sonntagabend beim letzten Saison-Heimspiel des 1. FC Saarbrücken von Fans und Funktionären. Möglich, dass Schreiber in der kommenden Spielzeit als Torhüter von Dynamo Dresden in den Ludwigspark zurückkehren wird.

Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr