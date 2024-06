Nach Rücktritt des Vorgängers 1. FC Saarbrücken besetzt wichtige Personalie neu

Ebenfalls neu zum Verein stößt Tumaj Tailmy, der den Bereich Social Media betreuen wird. Der 37-Jährige hat ein Diplom in Media Art Design und hat zuvor bei Paramount und Dreamworks Pictures in Los Angeles gearbeitet. Von dort bringt er Kompetenzen in der Film- und Videoproduktion und im Produktmarketing mit. Zu beiden Neubesetzungen meint FCS-Präsident Ostermann: „Ich freue mich, dass wir diese Positionen wieder besetzen konnten und bin überzeugt, dass beide eine Bereicherung für die FCS-Familie sein werden.“