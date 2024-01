FCS informiert Pokal-Viertelfinale des FCS gegen den fünffachen deutschen Meister ausverkauft

„Der Andrang auf die Karten war auch bedingt durch die erfreuliche Mitgliederentwicklung enorm. Die Tickets gingen in Rekordzeit weg. Die Anziehungskraft der Borussia aus Mönchengladbach tat ein übriges. Wir freuen uns, zum wiederholten Male im DFB Pokal ausverkauft zu sein“, so Geschäftsführer Christian Seiffert. Deshalb entfällt auch der Ticketingverkauf am Stadion, der für den morgigen Freitag geplant war.