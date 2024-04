Schwere Vorwürfe gegend den FCS Rasen-Dilemma im Ludwigspark: DFB droht dem 1. FC Saarbrücken mit Heimspielen in Ferne – das sagt der Verein

„Wir waren gezwungen zu handeln“, sagte Manuel Hartmann, der zuständige Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG. Zwar attestierte der DFB der Landeshauptstadt, als Besitzerin des Stadions zumindest zu versuchen, den Platz „mittels umfangreicher Maßnahmen in einen spielfähigen Zustand zu versetzen“. Gleichzeitig kündigte der DFB aber in seltener Schärfe an, dass man „noch anstehende Heimspiele des 1. FC Saarbrücken in ein anderes Stadion verlegen“ könne, „um die Integrität der Wettbewerbe zu schützen und den vorgesehenen Rahmenterminkalender einzuhalten“.