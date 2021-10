„Es war die Hölle abends einzuschlafen und morgens aufzuwachen“ : Emotionaler Instagram-Post – FCS-Spieler Dennis Erdmann bezieht Stellung zu seinem Fall

Saarbrückens Abwehrspieler Dennis Erdmann hat sich in einem Instagram-Post zu Wort gemeldet. (Archivfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Saarbrücken Dennis Erdmann vom Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken hat sich in einem emotionalen Instagram-Post zu Wort gemeldet. Darin bezieht er Stellung zu seinem Fall.

Es ist ein emotionaler Post, den der nach Rassismus-Vorwürfen zuletzt gesperrte Dennis Erdmann von Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Sonntagabend via Instagram veröffentlicht. Er berichtet davon, dass sein Auto beschädigt wurde und er mit Briefen, Paketen und Nachrichten „mit Symbolen“ überflutet worden sei. „Mein Leben als Fußballer und auch als Familienmensch, wurde auf eine harte Probe gestellt und fast zerstört. Es war die Hölle abends einzuschlafen und morgens aufzuwachen. Ich hatte das Gefühl von Leere in mir, von Hilflosigkeit“, schreibt Erdmann.