Ticketverkauf für Erstrunden-Spiel um DFB-Pokal Alle Infos zum Dauerkartenverkauf für die kommende Drittligasaison des FCS

In der ersten Phase besteht die Option für bisherige Dauerkarteninhaber den bestehenden Platz aus der Saison 2023/24 zu bestätigen. Umbuchungen sind nicht möglich. Diese Phase endet am Mittwoch, 3. Juli, um 17:30 Uhr. Am Freitag, 5. Juli, beginnt um 14 Uhr der Mitgliederverkauf. Pro Code kann jedes Mitglied eine Dauerkarte erwerben.