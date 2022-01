Wechsel in die USA : Nach Vertragsauflösung – Zu diesem Klub wechselt Ex-FCS-Spieler Dennis Erdmann

Wechsel in die USA

Dennis Erdmann und der 1. FC Saarbrücken gehen seit Montag getrennte Wege. Einen Wechsel in die USA hatte der Abwehrspieler danach angekündigt. Jetzt steht auch der Klub fest.

Dennis Erdmann wird künftig in der US-amerikanischen zweiten Liga USL Championship auflaufen – für Switchbacks FC. „Der Verein und die Ziele, die wir erreichen wollen, sind sehr aufregend“, wird Erdmann auf der Homepage des Klubs aus Colorado Springs zitiert, „und ich kann garantieren, dass ich alles tun werde, um der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen“, so Erdmann weiter.

Switchbacks FC wurde 2013 gegründet und spielt seit sechs Jahren in der zweiten Liga der USA. Der größte Erfolg des Vereins war bisher das Erreichen des Conference-Halbfinales im Jahr 2015. Das im vergangenen Jahr neu eröffnete Stadion fasst rund 8.000 Plätze.

Erdmann soll Titel holen

"Dennis hat bei Klubs gespielt, von denen viele Spieler in der USL träumen", sagte der Cheftrainer der Switchbacks, Brendan Burke zu der Neuverpflichtung. Die Aufgabe des ehemaligen FCS-Spielers in den USA ist klar: „Ich weiß, dass er sich dafür einsetzt, Trophäen nach Colorado Springs zu holen, und wir sind ebenso froh, dass er hier sein wird, um dieses Team auf ein neues Niveau zu bringen“, so Burke.