1. FC Saarbrücken verliert gegen MSV Duisburg „Natürlich war der Tank leer, aber das darf keine Ausrede sein“

Sie werden keine Freunde mehr – die Duisburger Schauinsland-Arena und der 1. FC Saarbrücken. In der vergangenen Saison versenkte der Fußball-Drittligist dort mit dem 2:2 gegen den MSV Duisburg am vorletzten Spieltag zwei mitentscheidende Zähler im Aufstiegskampf in der Wedau. Und auch das 0:2 (0:1) gegen die Zebras von Samstag bedeutet wohl diesmal das Ende aller Träume von Liga 2. „Wir werden in der 3. Liga in dieser Saison auch noch mal Spiele gewinnen“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl nach der Partie, „wofür das dann reicht, werden wir sehen.“