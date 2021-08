Kaum Gästefans dürfen rein : Nur 142 FCS-Fans beim BVB II erlaubt

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken muss bei Borussia Dortmund II zum größten Teil auf Unterstützung verzichten. Und für die wenigen, die rein dürfen, gilt 2G statt 3G. Warum, das lest Ihr hier.

Auch beim 1:0-Erfolg am ersten Spieltag bei Aufsteiger TSV Havelse machten rund 400 FCS-Fans die Partie in der riesigen und eher leeren Hannoveraner WM-Arena zum Heimspiel. Am vierten Spieltag beim formstarken Aufsteiger Borussia Dortmund II (zuletzt 5:2 gegen Mitaufsteiger SC Freiburg II) sind nun aber am kommenden Samstag nur ganz wenige Fans des blau-schwarzen Traditionsvereins erlaubt. Schon zum Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim waren nur rund 70 Mannheimer Fans im Stadion Rote Erde direkt neben der Dortmunder WM-Arena erlaubt, woraufhin viele Mannheimer dafür waren, komplett daheim zu bleiben. Jetzt muss auch der FCS am Samstag im Spiel beim Meister der Regionalliga West unter den harten Dortmunder Regeln leiden. Warum der BVB die große Stehplatz-Gegengerade nicht öffnet, ist für viele Fans unklar.