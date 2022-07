Letzter Test vor Ligastart : 1. FC Saarbrücken besiegt Zweitligisten Karlsruher SC bei Testspiel

Karlsruhe Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken erspielte sich beim Testspiel beim Zweitligisten Karlsruher SC einen Achtungserfolg.

Daniel Batz stand im Tor der Startelf, davor bildeten Steven Zellner, Bjarne Thoelke und Dominik Becker die Dreierkette. Die linke „Schiene“ bediente Tobias Schwede, rechts machte Robin Scheu ein gutes Spiel. Auf der Sechs begann Mike Frantz, auf den Halbpositionen davor Luca Kerber und Richard Neudecker. Julian Günther Schmidt und Sebastian Jacob bildeten den Angriff für die von Beginn an dominierenden Gäste. Schon nach drei Minuten klatschte ein Kopfball von Thoelke gegen die Querlatte, nach gut einer halebn Stunde endete ein Scheu-Solo über das halbe Feld an KSC-Schlussmann Kai Eisele.

Im Gegenzug war das Team von Christian Eichner konsequenter. Marvin Wanitzek umkurvte Batz und schob zum 1:0 (32.) ein, der Schweizer Simone Rapp erhöhte sieben Minuten später per Kopf auf 2:0.