Wichtiges Spiel am Abend FCS-Trainer Ziehl von Wende in Dortmund trotz schwerer Personallage überzeugt

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am letzten Tag der Winter-Transferperiode keinen Spieler mehr verpflichtet. So ist Robin Becker der einzige Neuzugang, der mit dem Team zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II an diesem Freitag (19 Uhr) aufgebrochen ist. „Ich bin bereit“, sagte der 27-jährige Verteidiger nach der zweiten Trainingseinheit mit den neuen Kollegen: „Die letzte Entscheidung trifft aber der Trainer.“