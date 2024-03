DFB-Pokal-Märchen Spielt der 1. FC Saarbrücken bald international? Welchem Trugschluss viele Fans unterliegen

„Einst in Mailand gespielt und Monaco besiegt, in Europa bekannt und Erfolge erzielt“. So beginnt einer der momentan populärsten Fangesänge über den 1. FC Saarbrücken. Und in der Tat: Der heutige Fußball-Drittligist und Pokal-Schreck spielte nach dem Zweiten Weltkrieg international.