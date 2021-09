Gericht hat Urteil gefällt : Ärger um Ludwigspark-Stadion – Baufirma erzielt Teilerfolg vor Gericht

Der Streit des Bauunternehmens Peter Gross gegen den Chef der Baustelle Ludwigsparkstadion, Martin Welker, schwelt schon länger. Nun hat das Oberlandesgericht ein Urteil gefällt.

In zwei Punkten jedoch konnte Welker einen Sieg vor Gericht für sich verbuchen. Das Oberlandesgericht sieht es nicht als erwiesen an, dass dieser öffentlich behauptet habe, gegen Gross werde auch wegen einer Minderbezahlung von Mitarbeitern ermittelt. Eine solche Äußerung sei Welker möglicherweise von Medien in den Mund gelegt werden, so das Oberlandesgericht.