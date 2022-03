1. FC Saarbrücken : Corona-Fall beim FCS – Abwehrspieler Bjarne Thoelke in Quarantäne

Corona-Fall beim FCS – Abwehrspieler Bjarne Thoelke in Quarantäne

Saarbrücken Die Corona-Inzidenz erreicht im Saarland aktuell ein Rekord-Hoch. Auch der 1. FC Saarbrücken ist von einem coronabedingten Ausfall betroffen. Nach Verletzungspech im letzten Jahr fällt FCS-Spieler Bjarne Thoelke nun wegen einer Corona-Infektion aus.

Am Mittwoch wurde beim 29-jährigen FCS-Abwehrspieler Bjarne Thoelke eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Aufgrund der angeordneten Quarantänemaßnahme wird der Innenverteidiger beim Spiel gegen den Halleschen FC (31. Spieltag) an diesem Samstag ausfallen. Nach anschließender Testung der gesamten Mannschaft sowie des Trainerstabes gab es bislang keinen weiteren positiven Befund, teilt der Drittligist am Donnerstag mit.