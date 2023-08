3. Fußball-Liga Schmidt und Paterok sorgen für einen Punkt

Patrick Schmidt lächelte über das ganze Gesicht. Mit seinen beiden Treffern hatte der Webenheimer am Samstag großen Anteil am Punktgewinn des 1. FC Saarbrücken beim FC Ingolstadt. Die beiden vor der Saison zum Kreis der Aufstiegskandidaten gerechneten Fußball-Drittligisten trennten sich 2:2 (1:1). „Es ist die ersten Wochen bei mir vielleicht nicht so gut gelaufen, wie das mancher gehofft hatte, aber ich bin immer ruhig geblieben“, analysierte Schmidt, bei dem mit nun drei Saisontreffern der Knoten endlich geplatzt zu sein scheint. Der Mittelstürmer, der bei seinem Ex-Club von Beginn an spielen durfte, wusste aber, dass noch ein anderer Saarbrücker einen starken Eindruck hinterlassen hat: „Ingolstadt hatte am Anfang zwei, drei gute Dinger, da hat Padde uns im Spiel gehalten.“