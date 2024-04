DFB-Pokal-Halbfinale Sensation verpasst: 1. FC Kaiserslautern beendet Pokalreise des 1. FC Saarbrücken

Die Hausherren kamen besser in die Partie, hatten nach sechs Minuten schon sechs Einwürfe von Gaus auf dem Konto, die aber nicht gefährlich wurden. Die Gäste bemühten sich erst zur Mitte des Durchgangs mehr am Spiel teilzunehmen, aber ohne nennenswerte Offensivaktion. Die Angst zu verlieren, schien vor allem bei denschwachen Gästen größer als der Mut zu gewinnen. Ein Schuss von Naifi (36. Minute) war noch die schwerste Prüfung für FCK-Schlussmann Robin Himmelmann. Ein Flugkopfball von Brünker ging am Tor vorbei (42.). Torlos ging es in die Kabinen.