Tischtennis : FCS wird trotz Niederlage gefeiert

Saarbrücken Tischtennis-Bundesligist verliert das Bundesliga-Topspiel gegen Meister Düsseldorf nach großem Kampf mit 2:3. Franziska besiegt Boll.

Mit der Führung im Rücken trat Darko Jorgic gegen Källberg an die Platte. In einem mitreißenden Match boten beide Protagonisten ihr gesamtes Können auf. Am Ende musste sich Jorgic mit 2:3 (11:7, 18:20, 11:6, 4:11, 8:11) dem überragenden Schweden geschlagen geben. „Wir haben als Mannschaft heute großartig gespielt und bis zum Ende alles gegeben, aber am Ende musste einer dieses Spiel verlieren“, sagte der Slowene.

Im abschließenden Doppel stemmten sich Franziska und Polansky gegen Boll und Dang Qiu nach 0:2-Rückstand (8:11, 8:11) nochmals gegen die Niederlage. Nach großem Kampf gelang ihnen der kaum noch für möglich gehaltene Ausgleich (14:12, 11:9). Spätestens als Franziska im vierten Satz per Becker-Hecht das 8:7 erzielte, riss es die Zuschauer endgültig von ihren Sitzen. Doch am Ende verlor der FCS den finalen Satz (9:11) und dadurch letztlich auch die gesamte Partie, die eigentlich keinen Verlierer verdient hatte. Auch Timo Boll zollte dem Gegner Respekt: „Es war ein harter Kampf bis zum Schluss, und man hat gesehen, dass Saarbrücken auf Augenhöhe ist.“

Nach drei englischen Wochen in Folge steht für den FCS in der Bundesliga nun eine Pause bis zum Auswärtsspiel in Bremen am 8. Oktober an. Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt man sich trotz zweier Niederlagen gegen Ochsenhausen und Düsseldorf zufrieden. „Die Bundesliga ist extrem ausgeglichen, daher können wir mit bisher 8:4 Punkten sehr zufrieden sein“, sagte Barrois: „Diese Leistung gegen die vielleicht beste Mannschaft Europas macht Lust auf mehr.“