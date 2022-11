Trainer-Frage geklärt : FCS will mit Trainer Ziehl ans Ziel

Rüdiger Ziehl gibt beim 1. FC Saarbrücken auch weiterhin als Trainer die Richtung vor. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Der 45-Jährige soll den Fußball-Drittligisten in einer Doppelfunktion als Manager und Trainer in die 2. Bundesliga führen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier

Am Freitag war Rüdiger Ziehl (45) nach München gefahren, am Samstag hatte sich der Manager und Interimstrainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken dort mit dem Vereinspräsidenten Hartmut Ostermann getroffen. Kurz nach 15 Uhr teilte der Verein dann mit, dass das Präsidium nach „intensiver Beratung“ beschlossen habe, dass Ziehl „den aktuell Zweitplatzierten der 3. Liga weiterhin als Cheftrainer betreuen wird. Er wird damit die Doppelfunktion als Trainer und Manager in Personalunion ausüben.“ Das wochenlange Hin und Her hat damit vorerst ein Ende.

Kleiner Rückblick: Ziehls erster Auftritt in Saarbrücken war ebenso überraschend wie unglücklich. „Die Verpflichtung eines anerkannten Fußball-Fachmanns wie Rüdiger Ziehl ist der nächste Baustein in unserer Professionalisierungs-Strategie für eine erfolgreiche Zukunft“, hatte FCS-Präsident Ostermann damals angekündigt – per Pressemitteilung. Der erste reale Medienkontakt des neuen Managers wurde dann aber fast zum Desaster. Vom Pressesprecher nicht oder nur unzureichend vorbereitet, konnte oder wollte Ziehl auf die Fragen der Journalisten beim „Kennenlerngespräch“ nicht oder nur ausweichend antworten. Dabei wollten die nur wissen, was ein Manager beim FCS tun soll, wem er was zu sagen hat und was Ziehls Ziele sind.

Als die Mannschaft tiefer in die Ergebniskrise rutschte, stellte sich der Neumanager vor dem Auswärtsspiel in Mannheim vor Trainer Uwe Koschinat und vertrat diese Meinung auch direkt nach dem ganz schwachen Auftritt bei der Niederlage auf dem Waldhof. Koschinat musste zwei Tage später gehen, Ziehl übernahm. Dass er im Vorfeld mehrfach betont hatte, er sei nicht gekommen, um FCS-Trainer zu werden, fiel ihm nun auf die Füße. Einige im Umfeld des Vereins witterten ein abgekartetes Spiel gegen den bei vielen Fans beliebten, in der Mannschaft aber diskreditierten Koschinat. Wer sich mit Ziehl in diesen Tagen aber unterhalten hat, nahm ihm die Aussagen ab. Der Zweibrücker wirkte stets ehrlich und glaubhaft, wurde aber offensichtlich vom schnelllebigen Fußballgeschäft überrollt.

Seine Tätigkeit als Interimstrainer ist dagegen frei von jedem Zweifel. Sechs Ligaspiele, fünf Siege, ein Unentschieden. Zwei Erfolge im Saarlandpokal. Dazu eine Mannschaft , die zumindest phasenweise wieder begeisternden Fußball spielt und der man in jeder Trainingseinheit anmerkt, dass der Spaß an der Arbeit zurückgekehrt ist. All dies und auch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Jürgen Luginger, der zunächst als „entmachtet“ galt, nun aber offenbar wieder aufblüht, waren Argumente, die für eine Fortsetzung von Ziehls Trainertätigkeit sprachen.

Hinzu kommt, dass man einem Kandidaten abgesagt hat, der den Verein in den Verhandlungen offensichtlich hinhalten wollte, weil er auf ein Angebot aus der 2. Liga wartete. „Wir wollen einen Trainer, der zu 100 Prozent für den Verein steht“, hieß es aus dem Umfeld des Präsidiums. Ziehl tut das und übernimmt nun mittelfristig, was er eigentlich nur kurzzeitig machen wollte.

An diesem Montag wollen der Präsident, der Manager und Trainer nun in Saarbrücken gemeinsam vor die Presse treten – der FCS hat offenbar aus der Kennenlernrunde gelernt. Dabei wolle man auch Fragen zur „strategischen Ausrichtung“ des Vereins beantworten. Gut möglich, dass Ziehl mit der Übernahme des Trainer-Jobs verschiedene Bedingungen verknüpft hat – auch personeller Natur. In Frage kommt dabei eine Aufstockung des Trainerteams oder auch zusätzliche Unterstützung im Bereich Scouting und Kaderplanung.

Zahlreiche Spielerverträge laufen aus, auf Basis der aktuellen Tabellensituation muss man zweigleisig, also sowohl für die 3. Liga als auch für den Aufstiegsfall, planen. Ein Kandidat für beide Bereiche könnte Daniel Bauer sein. Der 40-jährige Andernacher ist als Trainer der U19 bei Ziehls früherem Arbeitgeber VfL Wolfsburg tätig. Von 2016 bis 2020 zeichneten Ziehl und Becker für die U23 der Wölfe verantwortlich.