1. FC Saarbrücken beim Karlsruher SC : FCS verliert letztes Testspiel vor Drittliga-Start

Karlsruhe Spiel verloren - Generalprobe dennoch geglückt. So darf man die 0:1 (0:0)-Niederlage des 1. FC Saarbrücken im letzten Testspiel dieser Vorbereitung beim Zweitligisten Karlsruher SC sicherlich einordnen.

Die Frage des Tages bleibt aber offen: Wieviel der Mannschaft, die in einer Woche beim Drittliga-Start bei TSV Havelse für Punkte sorgen soll, steckt in der Startformation im Karlsruher Grenke Stadion? Daniel Batz, in einem gewöhnungsbedürftigen rosa Trikot ist gesetzt. In der Viererkette gilt dies wohl auch für Dominik Ernst (rechts) sowie die Innenverteidiger Manuel Zeitz und Boné Uaferro. Links begann etwas überraschend Nick Galle. Auf der Doppelsechs verrichtete Luca Kerber viel Arbeit, Dave Gnaase hatte deutlich mehr Probleme mit der Körperlichkeit des Zweitligisten. Maurice Deville hinterließ rechts einen starken Eindruck, Minos Gouras links blieb weitgehend blass. Hinter dem vor allem in der Anfangsphase sehr auffälligen Adriano Grimaldi machte Julian Günther-Schmidt weite Wege.