Tischtennis : FCS ist dreifach top im Rennen

Saarbrücken Tischtennisspieler treffen in der Champions League an diesem Freitag auf Juncal.

Der Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken spielt bislang eine bärenstarke Saison. Im DTTB-Pokal haben die Saarländer durch ihren jüngsten 3:0-Sieg gegen den Ligakonkurrenten TTC Bergneustadt das Finalturnier der letzten vier Mannschaften im Januar in Neu-Ulm erreicht. In der Champions League, wo die Blau-Schwarzen nach zwei Siegen die Gruppe C anführen, will der FCS an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der heimischen Joachim-Deckarm-Halle gegen GDCS Juncal aus Portugal den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren und einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen.