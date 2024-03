Tischtennis Vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FCS: Neu-Ulms Moregardh ist bereit für den „letzten Tanz“

Wenn sich Truls Moregardh darauf vorbereitet, Tischtennis zu spielen, dann fällt dabei zunächst nichts Besonderes auf – abgesehen davon, dass der Schwede ohne jeden Zweifel zu den Besten seines Fachs zählt. Alles scheint so wie bei vielen anderen Top-Athleten. Doch in dem Moment, in dem er seinen Schläger auspackt, wird man stutzig. Auch an diesem Tag im Februar 2024 an der Saarbrücker Sportschule ist dies so.