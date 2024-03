Final Four der Champions League Ein Saison-Highlight mit Hindernissen

Ein klein wenig dürfte Nicolas Barrois an diesem Freitagmorgen aufgeatmet haben, als er die Geschehnisse im fernen Korea verfolgte. Der Teammanager des 1. FC Saarbrücken Tischtennis wird sich nicht über die Niederlagen seiner Top-Spieler Patrick Franziska und Darko Jorgic gefreut haben, doch Erleichterung war da. Damit hatte er zwei Tage vor dem Halbfinale der Champions League in der Saarbrücker Saarlandhalle gegen den TTC Neu-Ulm an diesem Sonntag (17 Uhr) die Gewissheit, dass seine Stars rechtzeitig zurück sein werden.