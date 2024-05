Tischtennis Siege über Dang Qiu und den Weltmeister – FCS-Kapitän Franziska trumpft ganz groß auf

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken hat nach seiner Ausbootung aus dem Kader für die Olympischen Spiele in Paris seine derzeit überragende -Verfassung erneut unter Beweis gestellt. Beim Grand-Smash-Turnier in Dschidda (Saudi-Arabien) schlug der 31-Jährige am Donnerstag seinen Nationalmannschaftskollegen und Weltranglisten-Zehnten Dang Qiu im Viertelfinale mit 4:0. Im Halbfinale trifft er an diesem Freitag auf Jang Woojin aus Südkorea.