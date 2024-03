Wohl besten Tischtennis-Spieler aller Zeiten besiegt Patrick Franziska schlägt sensationell Olympiasieger Ma Long

Die Grand-Smash-Turniere sind im Tischtennis, was die vier Grand Slams im Tennis sind. Sie wurden erst 2021 eingeführt. Der 35 Jahre alte Ma Long gilt als bester Spieler der Geschichte und verlor laut TV-Sender Dyn in den letzten vier Jahren nur zwei Spiele. „Ich bin sprachlos“, sagt der sichtlich überwältigte Franziska in einem TV-Interview. Der Sieg ist auch ein Fingerzeig Franziskas mit Blick auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im Sommer. Derzeit duelliert er sich mit Tischtennis-Superstar Timo Boll um den dritten Platz im Team hinter Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu.