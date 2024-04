Olympische Spiele in Paris „Eine nicht nachvollziehbare Entscheidung“ – so reagiert der Saar-Sport auf Franziskas Olympia-Aus

In genau 107 Tagen beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Dreieinhalb Monate sind im schnelllebigen Tischtennis-Geschäft eine gefühlte Ewigkeit, in der viel passieren kann. Dennoch hat der Deutsche-Tischtennis-Bund (DTTB) bereits eine Entscheidung getroffen, die Fragen aufwirft und einen schweren Rückschlag für das Team Saarland für Paris darstellt. Patrick Franziska, Kapitän von Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken, wird nur als Ersatzmann des Tischtennis-Teams mit nach Frankreich reisen.