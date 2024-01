Tischtennis Ovtcharov und Jorgic scheiden in Katar aus, Qiu weiter

Tischtennis-Europameister Dang Qiu ist in Katar erfolgreich in die WTT Finals der besten 16 Spieler des Jahres 2023 gestartet. Der 27-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte am Mittwoch im Achtelfinale den Weltranglistenneunten Lin Shidong aus China in 3:2 Sätzen. Darko Jorgic vom 1. FC Saarbrücken schied dagegen am Mittwoch im Achtelfinale aus. Der Slowene lieferte dem chinesischen Weltranglisten-Ersten und Weltmeister Fan Zhendong einen großen Kampf, unterlag aber am Ende knapp mit 2:3 Sätzen (11:7, 7:11, 7:11, 19:17, 8:11).