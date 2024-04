Jorgic setzt FCS die Krone auf 1. FC Saarbrücken gewinnt Tischtennis-Champions-League-Finale gegen Düsseldorf

Es ging also wie bereits im Halbfinale gegen Neu-Ulm an Ostersonntag ins entscheidende fünfte Einzel. Und wie gegen Neu-Ulm war es wieder Darko Jorgic, der nun gegen Källberg um Europas Krone spielte. Der 25-jährige Jorgic ging in Führung (11:8), der Schwede konterte schnell zum 1:1 (11:5). Auch Satz drei ging an den Düsseldorfer (11:8), der vierte wieder an Jorgic, der dann im fünften Satz die Nerven behielt und den FCS erneut auf Europa Tischtennis-Thron hievte.