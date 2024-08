Zusage für 1. FC Saarbrücken TT Champions League Final Four für zwei weitere Jahre in Saarbrücken – „Wir sind total begeistert“

Großartige Neuigkeit für alle Tischtennis-Freunde im Saarland: Das Champions League Final Four wird für zwei weitere Jahre in Saarbrücken stattfinden. „Wir sind total begeistert, dass das Final 4 Event wieder in Saarbrücken ausgetragen wird“, teilte der amtierende Präsident der ETTU, Pedro Moura, mit. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit sei das Event in 2024 ein voller Erfolg gewesen. „Jetzt sind wir uns sicher, dass wir noch besser vorbereitet sind und das Final 4 zu einem der wichtigsten Tischtennis-Wochenenden des Jahres machen können“, so Moura.