Finalhinspiel der Tischtennis-Champions-League Düsseldorf legt im Finale gegen den FCS vor – doch der Titeltraum ist noch lange nicht geplatzt

Überfallartige Regenschauer, tosende Gewitter, zwischenzeitlicher Hagel und gewaltige Sturmböen – der Freitagmorgen in Saarbrücken kündigte wettertechnisch bereits das an, was die Rekordkulisse von 1580 Zuschauern beim Finalhinspiel der Tischtennis-Champions-League zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Düsseldorf in der ausverkauften Joachim-Deckarm-Halle an der Platte erleben sollte.