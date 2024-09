Tischtennis Warum der FCS Tischtennis überraschend den Heimauftakt verpatzte

Darko Jorgic und Patrick Franziska patzten am Samstagabend beide und verloren ihre Partien gegen Kanak Jha vom TTC Schwalbe Bergneustadt. Damit erlitt der 1. FC Saarbrücken überraschend schon am zweiten Spieltag die erste Saison-Niederlage – und das auch noch in heimischer Halle.

Foto: Ruppenthal