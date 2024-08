Tischtennis FCS-Star Patrick Franziska über sein Olympia-Erlebnis mit Dirk Nowitzki und Pläne für die Saison

Die Karriere eines Profisportlers ist nicht selten geprägt von einem ständigen Wechsel zwischen Höhen und Tiefen. In manchen Fällen sind die Höhen höher als die Tiefen tief, in anderen ist es umgekehrt. Eines ist jedoch gewiss: Es zeichnet Sportler in besonderem Maße aus, in Momenten persönlicher Enttäuschung Größe und Haltung zu zeigen. Eine Fähigkeit, die nicht jedem gegeben ist. Tischtennisspieler Patrick Franziska (32) gehört nicht erst seit dem 6. August dieses Jahres in diese Kategorie, doch stellte er es an jenem Abend bei den Olympischen Sommerspielen in Paris nochmals eindrucksvoll unter Beweis.