Tischtennis Ovtcharov enttäuscht im Kampf um die Olympia-Tickets

Eigentlich hat Jörg Roßkopf einen schönen Beruf. Unter seiner Führung als Bundestrainer fahren Deutschlands Tischtennis-Männer seit langem einen Erfolg nach dem anderen ein. Auch bei den Olympischen Spielen 2021, als das Team um Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und den Saarbrücker Patrick Franziska in Tokio die Silbermedaille gewann. Im kommenden Sommer steht in Paris wieder Olympia auf dem Plan – und genau da fängt der Beruf des Bundestrainers an, sehr schwer zu werden. Denn Roßkopf hat in diesem Jahr eine Entscheidung zu treffen, um die ihn kaum jemand beneiden wird.