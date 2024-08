Olympia 2024 in Paris Nächste Olympia-Sensation geglückt: Neuzugang vom 1. FC Saarbrücken zieht ins Tischtennis-Halbfinale ein

Gegen den hochfavorisierten Chinesen, der am Vortag noch in der Mixed-Konkurrenz an der Seite von Sun Yingsha die Goldmedaille gewann, spielte der 22-jährige kommende Saarbrücker jedoch nicht wie ein Außenseiter. Der Schwede erspielte sich gleich die ersten beiden Sätze (12:10, 11:7). Erst in der Folge konnte Wang seine Klasse an die Platte bringen, holte sich die Sätze drei und vier jeweils deutlich mit 11:5 und 11:7.