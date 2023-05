1. FC Saarbrücken bei den TTF Ochsenhausen Für das Bundesliga-Finale muss auch im Rückspiel ein Sieg her

Das Hinspiel des Playoff-Halbfinales um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft hat der 1. FC Saarbrücken am vergangenen Freitag gegen die TTF Ochsenhausen mit 3:1 gewonnen. An diesem Freitag, 19 Uhr, steht jetzt in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle des baden-württembergischen Kontrahenten das Rückspiel an. Und für den Champions-League-Sieger zählt erneut nur ein Sieg. Denn bei einer FCS-Niederlage gegen den Dritten der Abschlusstabelle – egal in welcher Höhe – käme es zu einem Entscheidungsspiel an diesem Sonntag (15 Uhr), das wiederum in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle stattfinden würde. Dieses Szenario wollen die Saarbrücker unter allen Umständen vermeiden: „Wir wollen kein drittes Spiel. Deshalb legen wir alles rein, auch wenn es kein einfaches Auswärtsspiel werden wird“, kündigt FCS-Kapitän Patrick Franziska an.