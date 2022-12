Tischtennis : FCS Tischtennis vor wichtigem Doppelspieltag in Bundesliga und Champions League

Saarbrücken Der deutsche Vizemeister empfängt an diesem Freitag Werder Bremen. Sonntag Champions-League-Heimspiel gegen AS Pontoise Cergy aus Frankreich.

Für den Tischtennis-Bundesligisten 1. FC Saarbrücken steht an diesem Wochenende ein Doppelspieltag aus Bundesliga und Champions League auf dem Programm. An diesem Freitag (18.30 Uhr, Joachim-Deckarm-Halle) kommt es zunächst in der Bundesliga zum Duell mit dem SV Werder Bremen. Im Kampf um die Play-Off-Plätze liegt der FCS derzeit mit 10:4 Punkten auf dem dritten Rang, Werder lauert mit 8:6 Punkten nur zwei Plätze dahinter auf dem ersten Nicht-Playoff-Platz. Angesichts dieser Ausgangslage misst FCS-Teammanager Nicolas Barrois dem Spiel große Bedeutung bei: „Die Partie ist im Play-Off-Rennen sehr wichtig für uns, da wir Bremen unbedingt auf Distanz halten wollen.“ Daher wird der Vizemeister auch in Bestbesetzung an die Platte treten.