Final-Four-Turnier beginnt um 11 Uhr : FCS-Spieler Nuytinck: „Mit 30 Jahren ist man in einem guten Alter, um Titel zu gewinnen“

Cedric Nuytinck ist seit dem Sommer wieder zurück beim 1. FC Saarbrücken Tischtennis. Die belgische Nummer eins soll das Team auch im Doppel verstärken. Zuletzt präsentierte sich Nuytinck deutlich verbessert. Foto: IMAGO/Revierfoto

Saarbrücken Rückkehrer und Doppel-Spezialist Cedric Nuytinck trifft mit dem 1. FC Saarbrücken Tischtennis heute im Pokalhalbfinale auf Borussia Düsseldorf. Vorab gab es ein Lob von Timo Boll.

Über ein Lob von Tischtennis-Ikone Timo Boll (41) darf sich nicht jeder freuen. Cedric Nuytinck (29) ist diese Ehre zum Jahreswechsel zuteil geworden. In einem Interview für die Homepage der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) lobte der Ex-Weltranglistenerste den Sommer-Neuzugang des 1. FC Saarbrücken. Mit Nuytinck habe sich der FCS auf Position drei hinter Patrick Franziska und Darko Jorgic verstärkt, der Belgier sei ein gefährlicher Spieler. Trotzdem sei ein Sieg gegen die Saarbrücker Nummer drei Pflicht.

Im Halbfinale gegen Borussia Düsseldorf

Boll trifft an diesem Sonntag mit dem Saarbrücker Dauer-Gegner Borussia Düsseldorf im Halbfinale des ausverkauften Final-Four-Turniers um den deutschen Pokal auf den FCS (11 Uhr). Vergangenes Jahr war dies das Endspiel – und die Blau-Schwarzen gewannen mit 3:1, nachdem sie im Halbfinale fast gegen den Post SV Mühlhausen ausgeschieden wären. Vor dem Turnier in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena sind beim FCS alle fit. Auch ein Fanbus wird sich auf den Weg machen, nachdem vor einem Jahr coronabedingt keine Zuschauer vor Ort waren.

Mit 17 spielte er bereits für den FCS

Der in der Nähe von Gent aufgewachsene Nuytinck stand schon zwischen 2010 und 2015 für Saarbrücken an der Platte, kam aber meist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. „Damals hatte ich noch eine andere Position im Kader“, erinnert sich Nuytinck, der gut deutsch spricht. Er war 17, als er kam – und verließ den FCS, um mehr Spielpraxis zu bekommen, nachdem es an den damaligen Spitzenspielern Tiago Apolónia, Bastian Steger oder Bojan Tokic kaum ein Vorbeikommen gab. Tokic ist jetzt belgischer Nationaltrainer, zusammen peilen er und Nuytinck die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris an.

Nach einer Saison beim damaligen Bundesligisten TTC Hagen wechselte der Linkshänder 2017 zum französischen Erstligisten GV Hennebont. In seiner zweiten Saison (2018/19) gewann er mit den Bretonen die Meisterschaft und den ETTU-Cup (heute Europe Cup) – Finalgegner war der 1. FC Saarbrücken. Während seines fünfjährigen Engagements in Frankreich spielte sich Nuytinck, auch dank sechs belgischer Meistertitel (2017 bis 2020 und 2022 im Einzel und 2018 im Doppel) und dem Vize-Europameistertitel im Doppel 2021, zwischenzeitlich bis auf Platz 38 der Weltrangliste vor. Aufgrund etlicher Turnierausfälle in der Corona-Zeit büßte er jedoch viele Punkte ein.

Vertrag beim FCS bis 2025

Seit diesem Sommer ist die belgische Nummer eins nun wieder beim FCS – nicht zuletzt wegen seiner Stärke im Doppel bekam er einen Vertrag bis 2025. FCS-Kapitän Patrick Franziska ist hervorragender Doppelspieler, kein Wunder, dass Düsseldorf es am Sonntag keinesfalls aufs Doppel ankommen lassen will. Der aktuelle Weltranglisten-94. Nuytinck strebt in den nächsten Jahren die Rückkehr in die Top 40 an: „Ich will jetzt mehr Konstanz in mein Spiel bekommen.“ Zuletzt ging seine Formkurve deutlich nach oben, nach zwei Einzelerfolgen beim 3:1-Heimsieg kurz vor Weihnachten gegen den ASV Grünwettersbach steht er nun bei 3:6 Siegen diese Saison. Die Umgewöhnung dauerte, nun scheint Nuytinck aber als Nummer drei die Nase vor Tomas Polansky vorne zu haben. „Ich habe mit Trainer Wang Xhi viel gearbeitet, technisch und auch taktisch. Ich spiele jetzt ein bisschen mehr Vorhand und versuche, aggressiver mit der Rückhand zu agieren. Langsam habe ich meinen Rhythmus gefunden“, berichtet er.

Anders als bei früheren Stationen muss Nuytinck im Saarland nicht mehr weit pendeln. Der Belgier hat eine Wohnung in Dudweiler gekauft. Auch seine Frau, der Familienhund und ihr Pferd sind alle mitgekommen und fühlen sich sehr wohl. „Auch das Training ist auf sehr hohem Niveau. Ich habe ja schon vorher hier trainiert und bin auch hierher gewechselt, um von Darko und Patrick zu lernen“, sagt der Rückkehrer zufrieden. Gegen Düsseldorf sieht er die Siegchancen bei 50:50, im Finale würde am Sonntag um 15 Uhr die TTF Ochsenhausen oder Lokalmatador TTC Neu-Ulm warten.