Tischtennis : FCS kämpft um Finale in der Champions League

Saarbrücken Für den Tischtennis-Bundesligisten 1. FC Saarbrücken steht eine der wichtigsten Wochen der Saison an. Nach dem verpassten Pokalsieg im Januar in Ulm geht es um das zweite große Saisonziel. Im Halbfinale der Champions League spielt das Team um Kapitän Patrick Franziska gegen den Bundesliga-Konkurrenten Post SV Mühlhausen und ist favorisiert.

Das Hinspiel ist an diesem Dienstag um 18.30 Uhr in Mühlhausen, das Rückspiel am Sonntag um 14 Uhr in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken. Im zweiten Semifinale stehen sich am Mittwoch und Sonntag Borussia Düsseldorf und der TTC Neu-Ulm gegenüber.